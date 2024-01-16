Против ВСУ оккупанты начали применять дроны нового типа

В зону боевых действий в Украине российским захватчикам доставили сотни новых беспилотников «Инферно», которые якобы уже устраивают «ковровые бомбардировки» позиций Сил обороны. Об этом сегодня сообщило РИА Новости со ссылкой на разработчиков дрона — компанию «Рустехдрон».

Отмечается, что эти дроны оснащены девятью слотами для сброса гранат, что позволяет выполнять бомбардировки аналогично большой авиации.

Компания-разработчик «Рустехдрон» указывает, что беспилотник эффективен против живой силы и легкобронированной техники. Его выживаемость обеспечивается за счет наличия направленной вниз бомбардировочной камеры, которая позволяет бросать бомбы в движении, и поэтому БПЛА не нужно зависать над окопами. Это резко повышает выживаемость беспилотников, в то время как зависший дрон можно сбить из стрелкового оружия.

Дрон может нести четыре килограмма боевой нагрузки, включая гранаты и боеприпасы с осколочными и кумулятивными боевыми частями.

В сообщении приводятся технические характеристики БПЛА «Инферно»: тип — FPV-дрон с функцией бомбометания; вес полезной нагрузки — 4 кг; полезная нагрузка — гранаты ВОГ-17, ГП-25, осколочные и кумулятивные боеприпасы; радиус действия — 5 км.

Отмечается, что компания «Рустехнодрон» на сегодняшний день единственная в России выпускает FPV-дроны с функцией бомбометания.

FPV-дрон (First Person View — вид от первого лица) — беспилотник, фронтальная камера которого передает изображение на видеоочки оператора, благодаря чему создается ощущение полета в воздушном пространстве. FPV-беспилотники требуют определенного опыта управления, так как обычно лишены стабилизации и обладают большей скоростью полета по сравнению с другими БПЛА аналогичных типов.

Ранее сообщалось, что препятствием для проведения наступательных операций как для Украины, так и для России является активное применение дронов.