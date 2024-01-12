В интервью Le Monde Буданов рассказал, что является препятствием для наступления на фронте

Препятствием для проведения наступательных операций как для Украины, так и для России является активное применение дронов. Также немаловажный фактор — минные поля. Об этом сообщил наруководител Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью французскому изданию Le Monde и у себя на странице в Facebook.

По его мнению, интенсивное применение беспилотников по обе стороны обусловило невозможность проведения как российских, так и украинских наступательных операций на фронте.

Также, как отмечает Буданов, еще один фактор — плотность минных полей, которой не было со времен Второй мировой войны.

Руководитель ГУР Минобороны отметил, что решение этих проблем — технические средства борьбы. Для беспилотников это электронные средства противодействия, а для минных полей требуется специализированное оборудование.

Высадки украинских военных в Крыму Буданов прокомментировал так: «Некоторые считали их невозможными. Это дает надежду — особенно украинцам на полуострове, которые уже 10 лет живут под российской оккупацией, и многие из них уже начали опускать руки».

Напомним, Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.