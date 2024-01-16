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Проти ЗСУ окупанти почали застосовувати дрони нового типу

16 січня 2024, 14:51

Проти ЗСУ окупанти почали застосовувати дрони нового типу

До зони бойових дій в Україні російським загарбникам доставили сотні нових безпілотників «Інферно», які нібито вже влаштовують «килимові бомбардування» позицій Сил оборони. Про це сьогодні повідомило РИА Новости з посиланням на розробників дрону — компанію «Рустехдрон».

Зазначається, що ці дрони оснащені дев'ятьма слотами для скидання гранат, що дозволяє бомбардувати аналогічно великій авіації.

Компанія-розробник «Рустехдрон» вказує, що безпілотник ефективний проти живої сили та легкоброньованої техніки. Його виживання забезпечується за рахунок наявності спрямованої вниз бомбардувальної камери, яка дозволяє кидати бомби в русі, і тому БПЛА не потрібно зависати над окопами. Це різко підвищує виживання безпілотників, тоді як дрон, що завис, можна збити зі стрілецької зброї.

Дрон може нести чотири кілограми бойового навантаження, включаючи гранати та боєприпаси з осколковими та кумулятивними бойовими частинами.

У повідомленні наводяться технічні характеристики БПЛА «Інферно»: тип — FPV-дрон з функцією бомбометання; вага корисного навантаження — 4 кг; корисне навантаження — гранати ВОГ-17, ДП-25, осколкові та кумулятивні боєприпаси; радіус дії – 5 км.

Зазначається, що компанія «Рустехнодрон» на сьогоднішній день єдина в Росії випускає FPV-дрони з функцією бомбометання.

FPV-дрон (First Person View – вид від першої особи) — безпілотник, фронтальна камера якого передає зображення на відеоокуляри оператора, завдяки чому створюється відчуття польоту в повітряному просторі. FPV-безпілотники вимагають певного досвіду управління, оскільки зазвичай позбавлені стабілізації і мають більшу швидкість польоту в порівнянні з іншими БПЛА аналогічних типів.

Раніше повідомлялося, що перешкодою для проведення наступальних операцій як для України, так і для Росії є активне застосування дронів.

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