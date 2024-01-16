Зеленский и Блинкен обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество между Украиной и США

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 16 января, в Давосе (Швейцария - ред.) провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которой было обсуждено дальнейшее двустороннее сотрудничество между государствами в оборонной сфере. Об этом он написал в своем Telegram.



«Содержательная встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами. Противовоздушная оборона и дальнобойные способности особенно важны для нашего государства», — написал он.



Зеленский поблагодарил президенту США, Конгрессу и всему американскому народу за неизменную и мощную помощь Украине.



Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе США будут заставлять Украину перейти от наступления к обороне. Этот разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским проведет советник США по национальной безопасности Джейк Салливан.