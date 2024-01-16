Зеленський та Блінкен обговорили подальшу оборонну співпрацю між Україною та США

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 16 січня, у Давосі (Швейцарія – ред.) провів зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном, під час якої було обговорено подальшу двосторонню співпрацю між державами в оборонній сфері. Про це він написав у своєму Telegram.



«Змістовна зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Обговорили подальшу оборонну співпрацю між Україною та Сполученими Штатами. Протиповітряна оборона та далекобійні спроможності є особливо важливими для нашої держави», — написав він.



Зеленський подякував президенту США, Конгресу та всьому американському народу за незмінну та потужну допомогу Україні.



Нагадаємо, на Всесвітньому економічному форумі у Давосі США змушуватимуть Україну перейти від наступу до оборони. Цю розмову з президентом України Володимиром Зеленським проведе радник США з національної безпеки Джейк Салліван.