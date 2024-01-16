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США хотят убедить Зеленского изменить стратегию войны в Украине — Bloomberg

16 января 2024, 10:45

США хотят убедить Зеленского изменить стратегию войны в Украине — Bloomberg

На Всемирном экономическом форуме в Давосе США будут заставлять Украину перейти от наступления к обороне. Этот разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским проведет советник США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщило американское издание Bloomberg.

Отмечается, что в Белом доме хотят, чтобы Украина изменила стратегию борьбы с российскими оккупантами.

«Зеленский понимает, почему это имеет смысл, хотя он не хочет это слышать или говорить об этом публично. Поэтому он должен сказать Салливану ответить Байдену — и напомнить Конгрессу США, — что Украина может играть в надлежащей обороне, только если США и их союзники гарантируют, что у нее есть необходимые средства», — пишет издание.

Также Bloomberg отмечает, что ради поддержания морального духа в Украине, где полномасштабная война длится уже два года, Зеленский считает, что ему нужно продолжать отрицать, что война сейчас зашла в тупик, как недавно признался главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Контрнаступление Украины провалилось (что разочаровало Вашингтон, который призвал Киев принять другую тактику). Россияне слишком хорошо окопались, а украинцы потеряли слишком много солдат и потратили слишком много боеприпасов, особенно для противовоздушной обороны от неустанных российских ракетных обстрелов. Нападение всегда тяжелее защиты, но для Украины сейчас об этом не может быть и речи», — пишет издание.

Отмечается, что Путин также понял тактические преимущества обороны и ждет выборов в США в ноябре 2024 года, в надежде, что Дональд Трамп вернется в Белый дом, и они заключат соглашение. Также в РФ промышленность перешла на «военные рельсы», а 8% ВВП на армию в РФ превысит социальные расходы, тогда как Украина имеет меньше ресурсов, а энтузиазм западных партнеров спадает.

«Шокирующе в этом смысле то, насколько сильно Запад уже предал Киев», — констатирует Bloomberg.

В статье отмечается, что в разговоре Зеленский и Салливан придут к согласию, что продолжение наступления не имеет смысла.

«Итак, Зеленский должен сказать Салливану то, что оба они уже знают: конечно, мы прекратим ездить на наших танках Abrams, Leopard и Challenger по грязи и траншеям, пока русские аиакуют беспилотниками сверху. Мы прекратим это, потому что это не имеет смысла. Вместо этого мы попытаемся удержать то, что у нас еще есть, даже если наши соотечественники в оккупированной части Украины будут думать, что мы бросаем их на растерзание российским господам», — пишет издание.

На момент публикации в Офисе президента не комментировали новый материал Bloomberg.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия подготавливает судебный иск, чтобы воспрепятствовать любым попыткам США или Европы конфисковать часть замороженных активов Банка России в размере $300 млрд в пользу Украины. 

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