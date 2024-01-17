В Ростовской области горит полиэфирный завод

Пожар на заводе в Ростовской области. Фото: кадр из видео

Два человека пострадали во время пожара на Шахтинском полиэфирном заводе в Ростовской области, сообщает российский телеграм-канал SHOT.



На площади в 200 квадратов там горит цех по производству наполнителей для матрасов и подушек. Шахтинское предприятие — первый полиэфирный завод в России, он был открыт 6 июня 2023 года. (на видео присутствует нецензурная лексика)

A Russian factory producing components for some Russian military garbage in Rostov is no longer not a violently raging inferno.



Let's pray that no barbaric Russians are in any way injured or having been reduced to a charred pink paste. pic.twitter.com/zJTvGEGhHf — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) January 17, 2024

Некоторые очевидцы комментируя пожар, сообщают о возможном «прилете» на территории завода.



Также местные жители допускают взрыв на самом предприятии. Ростовское ООО «Авангард» вложило в его строительство 5 млрд рублей.



Ранее в поселке Обухово, который расположен в 40 км от Москвы горел цех по производству полимерной продукции на 8 000 квадратных метрах.