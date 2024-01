В Ростовской области горит полиэфирный завод

Два человека пострадали во время пожара на Шахтинском полиэфирном заводе в Ростовской области, сообщает российский телеграм-канал SHOT.



На площади в 200 квадратов там горит цех по производству наполнителей для матрасов и подушек. Шахтинское предприятие — первый полиэфирный завод в России, он был открыт 6 июня 2023 года. (на видео присутствует нецензурная лексика)

A Russian factory producing components for some Russian military garbage in Rostov is no longer not a violently raging inferno.



Let's pray that no barbaric Russians are in any way injured or having been reduced to a charred pink paste. pic.twitter.com/zJTvGEGhHf