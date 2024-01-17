Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У Ростовській області горить поліефірний завод

Оновлено
17 січня 2024, 11:30

У Ростовській області горить поліефірний завод

Пожежа на заводі у Ростовській області. Фото: кадр із відео Пожежа на заводі у Ростовській області. Фото: кадр із відео

Двоє людей постраждали під час пожежі на Шахтинському поліефірному заводі у Ростовській області, повідомляє російський телеграм-канал SHOT.

На площі 200 квадратів там горить цех з виробництва наповнювачів для матраців та подушок. Шахтинське підприємство – перший поліефірний завод у Росії, він був відкритий 6 червня 2023 року. (на відео присутня нецензурна лексика)

Деякі очевидці, коментуючи пожежу, повідомляють про можливий «приліт» на території заводу.

Також місцеві жителі припускають вибух на самому підприємстві. Ростовське ТОВ «Авангард» вклало у його будівництво 5 млрд рублів.

Оновлено. Момент вибуху на поліефірному заводі у Шахтах потрапив на відео. Видно, що вибух стався усередині цеху. Після цього почалася пожежа.

Раніше у селищі Обухово, яке розташоване за 40 км від Москви горів цех з виробництва полімерної продукції на 8 000 квадратних метрах.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Ростовська область
Інше
Пожежа завод

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
11:25
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:25
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 16 січня
20:58
Після вибачень за «голу» вечірку Діма Білан поїхав із «гуманітаркою» до Донецька
14:51
Проти ЗСУ окупанти почали застосовувати дрони нового типу
11:40
В окупованому Маріуполі занепадає історична пам'ятка
10:45
США хочуть переконати Зеленського змінити стратегію війни в Україні — Bloomberg
09:58
У Севастополі дедалі менше кораблів Чорноморського флоту РФ
09:25
Окупанти просунулися в районі Донецька — ISW
23:23
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 15 січня
22:04
«ДНР»: В Донецьку поранено чоловіка
17:47
У «ДНР» обіцяють покарати комунальників, які погано прибирають сміття — винних уже знайшли
11:54
Потужний вибух пролунав у Київському районі Донецька минулої ночі
11:35
Сили опору у Мелітополі підірвали окупантів разом із технікою — ГУР
11:15
В окупованому Маріуполі зносять будинки, де мешкають люди
10:22
Україна отримає $300 млрд під час продажу облігацій, забезпечених позовами до РФ — Reuters
09:34
У Харківській області підірвався мирний житель, його стан тяжкий
08:30
У Німеччині спрогнозували війну Росії з НАТО — Bild
08:00
На Бахмутському напрямку Росія збільшила кількість військових — ISW
16:57
Загинув підполковник РФ після удару по «Сакам» — ЗМІ
16:30
На окупованих територіях зростає смертність серед цивільного населення — ЦНС
усі новини
14:17
Росія вдарила «Оніксами» по Одеському та Білгород-Дністровському районах
13:37
На Мар`їнському напрямі знищили танк російських окупантів
13:26
Війська РФ вранці атакували Херсон: одна людина загинула, ще одна — отримала поранення
13:15
Окупанти атакували дроном-камікадзе машину з дітьми
13:12
Енергетики повернули світло після обстрілів 7 тисяч родин Донецької області
11:57
На сході Німеччини закидали камінням будівлю із гаслами за Україну
11:30
У Ростовській області горить поліефірний завод
11:25
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
11:24
РФ вдарила по Курахівській ТЕС: у місті немає опалення
10:35
Армія РФ за добу 7 разів обстріляла Донецьку область: пошкоджено лікарню, житлові будинки та промбудівлю
10:25
ДТП у Краматорську: рятувальникам довелося діставати жінку з автомобіля
09:55
СБУ розшукує резидента агентурної мережі з Покровська, який залучав мешканців Донецької області для роботи з окупантами
09:30
2024 року Німеччина надасть Україні понад сім мільярдів євро у вигляді військових товарів — Шольц
09:27
У Міноборони РФ повідомили про атаку ракет і БПЛА
08:50
У Росії знову горіла залізниця: невідомі спалили кілька релейних шаф
08:46
Ракетна атака на Харків: 17 людей зазнали поранень, 13 з них — перебувають у лікарні, є пошкодження
08:15
Сили ППО України збили 19 із 20 «шахедів»
23:25
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 16 січня
22:20
Електропостачання відновили для 1,5 тисяч сімей на Донеччині після обстрілу
22:15
Російський удар по Харкову: подробиці
усі новини
ВІДЕО
Пожежа на заводі у Ростовській області. Фото: кадр із відео У Ростовській області горить поліефірний завод
17 січня, 11:30
Невідомі у Росії спалили кілька релейних шаф. Фото: кадр із відео У Росії знову горіла залізниця: невідомі спалили кілька релейних шаф
17 січня, 08:50
«Білі янголи» евакуювали з Авдіївки п'ятьох людей «Білі янголи» евакуювали з Авдіївки п'ятьох людей
16 січня, 12:15
Один з історичних символів Маріуполя за окупантів занепадає. Фото: Вікіпедія В окупованому Маріуполі занепадає історична пам'ятка
16 січня, 11:40
HIMARS знищив зенітно-ракетний комплекс «Оса» HIMARS знищив зенітно-ракетний комплекс «Оса»
16 січня, 08:55
У Воронежі рештки дрона впали на будинок. Скріншот відео У Воронежі вночі були вибухи, повідомляють про атаку безпілотників
16 січня, 08:00

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама