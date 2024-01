У Ростовській області горить поліефірний завод

Двоє людей постраждали під час пожежі на Шахтинському поліефірному заводі у Ростовській області, повідомляє російський телеграм-канал SHOT.



На площі 200 квадратів там горить цех з виробництва наповнювачів для матраців та подушок. Шахтинське підприємство – перший поліефірний завод у Росії, він був відкритий 6 червня 2023 року. (на відео присутня нецензурна лексика)

Російська factory producing components для деякого російського військового garbage в Ростов не є longer не violently raging inferno.



Let's pray that no barbaric Russians in any way injured or havening been reduced to charred pink paste. pic.twitter.com/zJTvGEGhHf