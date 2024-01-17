У Ростовській області горить поліефірний завод

Пожежа на заводі у Ростовській області. Фото: кадр із відео

Двоє людей постраждали під час пожежі на Шахтинському поліефірному заводі у Ростовській області, повідомляє російський телеграм-канал SHOT.



На площі 200 квадратів там горить цех з виробництва наповнювачів для матраців та подушок. Шахтинське підприємство – перший поліефірний завод у Росії, він був відкритий 6 червня 2023 року. (на відео присутня нецензурна лексика)

Російська factory producing components для деякого російського військового garbage в Ростов не є longer не violently raging inferno.



Let's pray that no barbaric Russians in any way injured or havening been reduced to charred pink paste. pic.twitter.com/zJTvGEGhHf - Jay in Kyiv (@JayinKyiv) January 17, 2024

Деякі очевидці, коментуючи пожежу, повідомляють про можливий «приліт» на території заводу.



Також місцеві жителі припускають вибух на самому підприємстві. Ростовське ТОВ «Авангард» вклало у його будівництво 5 млрд рублів.



Оновлено. Момент вибуху на поліефірному заводі у Шахтах потрапив на відео. Видно, що вибух стався усередині цеху. Після цього почалася пожежа.



Раніше у селищі Обухово, яке розташоване за 40 км від Москви горів цех з виробництва полімерної продукції на 8 000 квадратних метрах.