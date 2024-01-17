Россия ударила «Ониксами» по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам

Результат ракетной атаки в Одесской области. Фото: Telegram

После ночной массированной дроновой атаки по Одессе утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по области, написал глава Одесской ОВА Олег Кипер.



«Оккупанты ударили "Ониксами" по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам. Вражеские ракеты попали по сельскохозяйственному и аграрному предприятиям», — заявил Кипер.



Об утренней ракетной атаке в 6.42 сообщили в командовании Воздушных сил Украины, предупредив, что ракета движется в сторону Белгород-Днестровского района.



По словам главы Одесской ОВА, было разрушено пустое помещение для содержания скота и заготовки сена.

Результат ракетной атаки в Одесской области. Фото: Telegram

«К счастью, люди и животные не пострадали», — добавил чиновник.



Силы обороны Юга отметили, что оккупанты ударили ракетами одновременно с отвлекающим маневрированием тактической авиации над акваторией Черного моря.



Напомним, в ночь на 17 января 2024 года противник нанес удар 20-ю ударными БпЛА типа «Shahed-136/131». ПВО уничтожило 19 из 20 «шахедов».