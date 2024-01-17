Росія вдарила «Оніксами» по Одеському та Білгород-Дністровському районах

Результат ракетної атаки на Одещині. Фото: Telegram

Після нічної масованої дронової атаки по Одесі вранці російські окупанти завдали ракетного удару по області, написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.



«Окупанти вдарили "Оніксами" по Одеському та Білгород-Дністровському районах. Ворожі ракети поцілили по сільськогосподарському та аграрному підприємствам», - заявив Кіпер.



Про ранкову ракетну атаку о 6.42 повідомили у командуванні Повітряних сил України, попередивши, що ракети рухаються у бік Білгород-Дністровського району.



За словами голови Одеської ОВА, було зруйновано порожнє приміщення для утримання худоби та заготівлі сіна.

Результат ракетної атаки на Одещині. Фото: Telegram

«На щастя, люди та тварини не постраждали», - додав чиновник.



Сили оборони Півдня зазначили, що окупанти вдарили ракетами одночасно з відволікаючим маневруванням тактичної авіації над акваторією Чорного моря.



Нагадаємо, в ніч на 17 січня 2024 року противник завдав удару 20-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131». ППО знищило 19 із 20 «шахедів».