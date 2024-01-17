Дания и Нидерланды оплатили и подготовили для ВСУ два танка Leopard-2

Министерство обороны Нидерландов официально заявило о завершении капитального ремонта танков Leopard 2A4. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Нидерланды и Дания в апреле 2023 года анонсировали поставки Украине 14 танков Leopard 2A4. 16 января в Минобороны Нидерландов заявили, что первые две машины прошли капитальный ремонт и готовятся к отправке в Польшу. Там будет проходить обучение украинских экипажей. Отмечается, что все Leopard 2A4 будут готовы летом 2024 года.

В Минобороны Нидерландов отметили, что они входят в международную танковую коалицию, которую создали для поставки машин в Украину. Ранее Дания и Нидерланды совместно профинансировали приобретение для ВСУ танков Leopard 1.

Известно, что 14 Leopard 2A4 приобретены в промышленности и нуждались в капитальном ремонте. Его проводила оборонная компания Rheinmetall. В Defense Express отмечают, что визуально машины не имеют признаков какой-либо модернизации. Поэтому реалии немецкой оборонки таковы, что на капитальный ремонт двух танков нужно 8 месяцев. Во времена холодной войны Германия могла выпускать по 300 новых танков Leopard 2.

Напомним, в декабре прошлого года в Нидерландах приняли решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине. Об этом сообщил премьер-министр страны Марк Рютте.