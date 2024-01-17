Данія та Нідерланди сплатили та підготували для ЗСУ два танки Leopard-2

Міністерство оборони Нідерландів офіційно заявило про завершення капітального ремонту танків Leopard 2A4. Про це повідомила пресслужба відомства.

Нідерланди та Данія у квітні 2023 року анонсували постачання Україні 14 танків Leopard 2A4. 16 січня у Міноборони Нідерландів заявили, що перші дві машини пройшли капітальний ремонт і готуються до відправки до Польщі. Там проходитиме навчання українських екіпажів. Зазначається, що всі Leopard 2A4 будуть готові влітку 2024 року.

У Міноборони Нідерландів зазначили, що вони входять до міжнародної танкової коаліції, яку створили для постачання машин в Україну. Раніше Данія та Нідерланди спільно профінансували придбання для ЗСУ танків Leopard 1.

Відомо, що 14 Leopard 2A4 придбано в промисловості і потребували капітального ремонту. Його проводила оборонна компанія Rheinmetall. У Defense Express зазначають, що візуально машини не мають ознак будь-якої модернізації. Тому реалії німецької оборонки такі, що на капітальний ремонт двох танків потрібно 8 місяців. За часів холодної війни Німеччина могла випускати 300 нових танків Leopard 2.

Нагадаємо, у грудні минулого року в Нідерландах ухвалили рішення про підготовку перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Марк Рютте.