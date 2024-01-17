Армия РФ ударила авиабомбой по селу под Харьковом: погибла пенсионерка и пострадали дети

Оккупанты атаковали Харьковщину. Фото: Олег Синегубов

Сегодня, 17 января, оккупанты ударили авиабомбой по селу Малый Бурлук Купянского района Харьковской области. В результате удара пострадали дети, также известно о гибели пенсионерки. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



«По уточненным данным, в результате вражеских обстрелов в Малом Бурлуке погибла 61-летняя женщина», — написал он.





По его словам, 10-летний мальчик получил травматическую ампутацию нижней конечности. Пострадавший был доставлен в больницу. Также 14-летняя девочка получила осколочные ранения.





Также поврежден Дом культуры и жилые дома.



Напомним, в результате ракетного удара по Харькову 16 января 17 гражданских получили ранения, есть значительные повреждения. Кроме того, спасатели эвакуировали 30 человек. Известно, что атака була из территории РФ (Белгород).