Армія РФ вдарила авіабомбою по селу під Харковом: загинула пенсіонерка та постраждали діти

Окупанти атакували Харківщину. Фото: Олег Синєгубов

Сьогодні, 17 січня, окупанти вдарили авіабомбою по селу Малий Бурлук Куп'янського району Харківської області. Внаслідок удару постраждали діти, також відомо про загибель пенсіонерки. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«За уточненими даними, внаслідок ворожих обстрілів у Малому Бурлуці загинула 61-річна жінка», — написав він.





За його словами, 10-річний хлопчик отримав травматичну ампутацію нижньої кінцівки. Потерпілого було доставлено до лікарні. Також 14-річна дівчинка отримала осколкові поранення.





Також пошкоджено Будинок культури та житлові будинки.



Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Харкову 16 січня 17 цивільних отримали поранення, є значні ушкодження. Крім того, рятувальники евакуювали 30 людей. Відомо, що атака була з території РФ (Білгород).