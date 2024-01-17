Ракетная атака на Харьков: 17 людей получили ранения, 13 из них — находятся в больнице, есть повреждения

Оккупанты атаковали Харьковщину. Фото: Олег Синегубов

В результате ракетного удара по Харькову 16 января 17 гражданских получили ранения, есть значительные повреждения. Кроме того, спасатели эвакуировали 30 человек. Известно, что атака була из территории РФ (Белгород). Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



«В Холодногорском районе повреждены фасады около 20 многоквартирных жилых домов, помещения частного медицинского учреждения, уничтожены 14 автомобилей. В результате обстрела пострадали 17 гражданских: 16 женщин в возрасте от 38 до 90 лет и 31-летний мужчина», — написал он.





По уточненной информации, в медучреждении находится 13 пострадавших: 43-летняя женщина – в крайне тяжелом состоянии, она получила тяжелое проникающее ранение.



Отмечается, что также в тяжелом состоянии 39-летняя женщина.



Напомним, удар по Харькову был нанесен двумя российскими ракетами вечером 16 января, по предварительным данным, С-300.