Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Ракетная атака на Харьков: 17 людей получили ранения, 13 из них — находятся в больнице, есть повреждения

17 января 2024, 08:46

Ракетная атака на Харьков: 17 людей получили ранения, 13 из них — находятся в больнице, есть повреждения

Оккупанты атаковали Харьковщину. Фото: Олег Синегубов Оккупанты атаковали Харьковщину. Фото: Олег Синегубов

В результате ракетного удара по Харькову 16 января 17 гражданских получили ранения, есть значительные повреждения. Кроме того, спасатели эвакуировали 30 человек. Известно, что атака була из территории РФ (Белгород). Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«В Холодногорском районе повреждены фасады около 20 многоквартирных жилых домов, помещения частного медицинского учреждения, уничтожены 14 автомобилей. В результате обстрела пострадали 17 гражданских: 16 женщин в возрасте от 38 до 90 лет и 31-летний мужчина», — написал он.



По уточненной информации, в медучреждении находится 13 пострадавших: 43-летняя женщина – в крайне тяжелом состоянии, она получила тяжелое проникающее ранение.


Отмечается, что также в тяжелом состоянии 39-летняя женщина.

Напомним, удар по Харькову был нанесен двумя российскими ракетами вечером 16 января, по предварительным данным, С-300.  

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Люди
Олег Синегубов
Места
Харьковская область
События
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:25
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
23:25
Донецк, Луганск и не только: Главные события 16 января
20:58
После извинений за «голую» вечеринку Дима Билан поехал с «гуманитаркой» в Донецк
14:51
Против ВСУ оккупанты начали применять дроны нового типа
11:40
В оккупированном Мариуполе приходит в упадок историческая достопримечательность
10:45
США хотят убедить Зеленского изменить стратегию войны в Украине — Bloomberg
09:58
В Севастополе становится все меньше кораблей Черноморского флота РФ
09:25
Оккупанты продвинулись в районе Донецка — ISW
23:23
Донецк, Луганск и не только: Главные события 15 января
22:04
«ДНР»: В Донецке ранен мужчина
17:47
В «ДНР» обещают наказать коммунальщиков, которые плохо убирают мусор — виновных уже нашли
11:54
Мощный взрыв прогремел в Киевском районе Донецка минувшей ночью
11:35
Силы сопротивления в Мелитополе взорвали оккупантов вместе с техникой — ГУР
11:15
В оккупированном Мариуполе сносят дома, где живут люди
10:22
Украина получит $300 млрд при продаже облигаций, обеспеченных исками к РФ — Reuters
09:34
В Харьковской области подорвался мирный житель, его состояние тяжелое
08:30
В Германии спрогнозировали войну России с НАТО — Bild
08:00
На Бахмутском направлении Россия увеличила количество военных — ISW
16:57
Погиб подполковник РФ после удара по «Сакам» — СМИ
16:30
На оккупированных территориях растет смертность среди гражданского населения — ЦНС
все новости
11:57
На востоке Германии забросали камнями здание с лозунгами за Украину
11:30
В Ростовской области горит полиэфирный завод
11:25
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
11:24
РФ ударила по Кураховской ТЭС: в городе нет отопления
10:35
Армия РФ за сутки 7 раз обстреляла Донецкую область: повреждена больница, жилые дома и промздание
10:25
ДТП в Краматорске: спасателям пришлось доставать женщину из автомобиля
09:55
СБУ разыскивает резидента агентурной сети из Покровска, который привлекал жителей Донецкой области для работы с оккупантами
09:30
В 2024 году Германия предоставит более семи миллиардов евро в виде военных товаров — Шольц
09:27
В Минобороны РФ сообщили об атаке ракет и БПЛА
08:50
В России снова горела железная дорога: неизвестные сожгли несколько релейных шкафов
08:46
Ракетная атака на Харьков: 17 людей получили ранения, 13 из них — находятся в больнице, есть повреждения
08:15
Силы ПВО Украины сбили 19 из 20 «шахедов»
23:25
Донецк, Луганск и не только: Главные события 16 января
22:20
Электроснабжение восстановили для 1,5 тысяч семей на Донетчине после обстрелов
22:15
Российский удар по Харькову: подробности
20:58
После извинений за «голую» вечеринку Дима Билан поехал с «гуманитаркой» в Донецк
19:45
В Нью-Йорке на Донетчине временно приостановили поиск 5 человек под завалами дома — обстрелы
18:18
Путин утверждает о мирных договоренностях, которые были сорваны полтора года назад
17:21
СБУ: Среди пророссийских боевиков есть те, кого ВСУ взяли в плен уже во второй раз
16:50
Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляен договорились о начале скрининга Украины для переговоров по членству в ЕС
все новости
ВИДЕО
Пожар на заводе в Ростовской области. Фото: кадр из видео В Ростовской области горит полиэфирный завод
17 января, 11:30
Неизвестные в РФ сожгли несколько релейных шкафов. Фото: кадр из видео В России снова горела железная дорога: неизвестные сожгли несколько релейных шкафов
17 января, 08:50
«Белые ангелы» эвакуировали из Авдеевки пять человек «Белые ангелы» эвакуировали из Авдеевки пять человек
16 января, 12:15
Один из исторических символов Мариуполя при оккупантах приходит в упадок. Фото: Википедия В оккупированном Мариуполе приходит в упадок историческая достопримечательность
16 января, 11:40
HIMARS уничтожил зенитно-ракетный комплекс «Оса» HIMARS уничтожил зенитно-ракетный комплекс «Оса»
16 января, 08:55
В Воронеже обломки беспилотника упали на дом. Скриншот видео В Воронеже ночью были взрывы, сообщают об атаке беспилотников
16 января, 08:00
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама