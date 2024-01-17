Внутренние переселенцы могут подать заявку на денежную помощь от ООН

Переселенцы могут получить финансовую помощь в размере 10 800 гривен от УВКБ ООН. Об этом сообщило Минреинтеграции со ссылкой на Благотворительный фонд «Право на защиту».
Отмечается, что получить помощь могут люди, которые не получали ее раньше от международных организаций, и имеют доход менее 5 400 гривен на члена семьи. В частности, те, кто принадлежит к уязвимым категориям населения.
Подать заявку на денежную помощь могут семьи, которые:
Для получения помощи необходимо предоставить следующие документы:
Сообщается, что подать заявку на такую помощь можно в пунктах сбора данных БФ «Право на защиту». Найти их адреса можно на интерактивной карте по ссылке.
Узнать подробности и задать вопросы можно на горячей линии УВКБ ООН по номеру: 0 800 307 711 (с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00). Или обратиться с письмом по электронной почте: [email protected]