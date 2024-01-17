Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Внутренние переселенцы могут подать заявку на денежную помощь от ООН

17 января 2024, 18:45

Внутренние переселенцы могут подать заявку на денежную помощь от ООН

Переселенцы могут получить финансовую помощь в размере 10 800 гривен от УВКБ ООН. Об этом сообщило Минреинтеграции со ссылкой на Благотворительный фонд «Право на защиту».

Отмечается, что получить помощь могут люди, которые не получали ее раньше от международных организаций, и имеют доход менее 5 400 гривен на члена семьи. В частности, те, кто принадлежит к уязвимым категориям населения.

Подать заявку на денежную помощь могут семьи, которые:

  • имеют только одного родителя с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с пожилыми людьми (от 55 лет и старше);
  • возглавляют один одинокий или несколько одиноких пожилых людей (от 55 лет) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;
  • имеют членов семьи с инвалидностью или хроническими заболеваниями;
  • занимаются детьми без сопровождения или детьми, разлученными с родителями.

Для получения помощи необходимо предоставить следующие документы:

  1. Документ, удостоверяющий личность.
  2. Налоговый номер (необходимый для выплаты пособия).
  3. Любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости.
  4. Свидетельство о рождении детей (при наличии).
  5. Номер банковской карты для выплаты пособия.
  6. Личный номер телефона.

Сообщается, что подать заявку на такую помощь можно в пунктах сбора данных БФ «Право на защиту». Найти их адреса можно на интерактивной карте по ссылке.

Узнать подробности и задать вопросы можно на горячей линии УВКБ ООН по номеру: 0 800 307 711 (с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00). Или обратиться с письмом по электронной почте: [email protected]

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Помощь Украина Оон Переселенцы ВПЛ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:58
После деоккупации на Харьковщине следователи обнаружили 28 пыточных — МВД
17:30
Родственники погибших под Соледаром британских волонтеров считают, что их казнили наемники «Вагнера» — Sky News
11:25
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
23:25
Донецк, Луганск и не только: Главные события 16 января
20:58
После извинений за «голую» вечеринку Дима Билан поехал с «гуманитаркой» в Донецк
14:51
Против ВСУ оккупанты начали применять дроны нового типа
11:40
В оккупированном Мариуполе приходит в упадок историческая достопримечательность
10:45
США хотят убедить Зеленского изменить стратегию войны в Украине — Bloomberg
09:58
В Севастополе становится все меньше кораблей Черноморского флота РФ
09:25
Оккупанты продвинулись в районе Донецка — ISW
23:23
Донецк, Луганск и не только: Главные события 15 января
22:04
«ДНР»: В Донецке ранен мужчина
17:47
В «ДНР» обещают наказать коммунальщиков, которые плохо убирают мусор — виновных уже нашли
11:54
Мощный взрыв прогремел в Киевском районе Донецка минувшей ночью
11:35
Силы сопротивления в Мелитополе взорвали оккупантов вместе с техникой — ГУР
11:15
В оккупированном Мариуполе сносят дома, где живут люди
10:22
Украина получит $300 млрд при продаже облигаций, обеспеченных исками к РФ — Reuters
09:34
В Харьковской области подорвался мирный житель, его состояние тяжелое
08:30
В Германии спрогнозировали войну России с НАТО — Bild
08:00
На Бахмутском направлении Россия увеличила количество военных — ISW
все новости
20:44
В Германии депутаты проголосовали против передачи ракет Taurus Украине
19:58
После деоккупации на Харьковщине следователи обнаружили 28 пыточных — МВД
19:29
Украинская ПВО сбила над Днепром российскую авиаракету Х-59
18:45
Внутренние переселенцы могут подать заявку на денежную помощь от ООН
17:30
Родственники погибших под Соледаром британских волонтеров считают, что их казнили наемники «Вагнера» — Sky News
17:21
Армия РФ ударила авиабомбой по селу под Харьковом: погибла пенсионерка и пострадали дети
16:56
В Авдеевке остается более 1100 человек, эвакуация населения продолжается
16:40
В Крыму слышны взрывы: местные сообщают о работе ПВО
16:30
Украина впервые успешно применила ночью «гибридную» ПВО проекта FrankenSAM — Камышин
15:58
У работников ТЦК нет права задерживать мужчин и проверять документы — Лубинец
15:12
Дания и Нидерланды оплатили и подготовили для ВСУ два танка Leopard-2
14:17
Россия ударила «Ониксами» по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам
13:37
На Марьинском направлении уничтожили танк российских оккупантов
13:26
Войска РФ утром атаковали Херсон: один человек погиб, еще один —  получил ранения
13:15
Оккупанты атаковали дроном-камикадзе машину с детьми
13:12
Энергетики вернули свет после обстрелов 7 тысяч семей Донецкой области
11:57
На востоке Германии забросали камнями здание с лозунгами за Украину
11:30
В Ростовской области горит полиэфирный завод
11:25
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
11:24
РФ ударила по Кураховской ТЭС: в городе нет отопления
все новости
ВИДЕО
Пожар на заводе в Ростовской области. Фото: кадр из видео В Ростовской области горит полиэфирный завод
17 января, 11:30
Неизвестные в РФ сожгли несколько релейных шкафов. Фото: кадр из видео В России снова горела железная дорога: неизвестные сожгли несколько релейных шкафов
17 января, 08:50
«Белые ангелы» эвакуировали из Авдеевки пять человек «Белые ангелы» эвакуировали из Авдеевки пять человек
16 января, 12:15
Один из исторических символов Мариуполя при оккупантах приходит в упадок. Фото: Википедия В оккупированном Мариуполе приходит в упадок историческая достопримечательность
16 января, 11:40
HIMARS уничтожил зенитно-ракетный комплекс «Оса» HIMARS уничтожил зенитно-ракетный комплекс «Оса»
16 января, 08:55
В Воронеже обломки беспилотника упали на дом. Скриншот видео В Воронеже ночью были взрывы, сообщают об атаке беспилотников
16 января, 08:00
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама