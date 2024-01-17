Внутренние переселенцы могут подать заявку на денежную помощь от ООН

Переселенцы могут получить финансовую помощь в размере 10 800 гривен от УВКБ ООН. Об этом сообщило Минреинтеграции со ссылкой на Благотворительный фонд «Право на защиту».



Отмечается, что получить помощь могут люди, которые не получали ее раньше от международных организаций, и имеют доход менее 5 400 гривен на члена семьи. В частности, те, кто принадлежит к уязвимым категориям населения.



Подать заявку на денежную помощь могут семьи, которые:

имеют только одного родителя с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с пожилыми людьми (от 55 лет и старше);

возглавляют один одинокий или несколько одиноких пожилых людей (от 55 лет) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

имеют членов семьи с инвалидностью или хроническими заболеваниями;

занимаются детьми без сопровождения или детьми, разлученными с родителями.

Для получения помощи необходимо предоставить следующие документы:

Документ, удостоверяющий личность. Налоговый номер (необходимый для выплаты пособия). Любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости. Свидетельство о рождении детей (при наличии). Номер банковской карты для выплаты пособия. Личный номер телефона.

Сообщается, что подать заявку на такую помощь можно в пунктах сбора данных БФ «Право на защиту». Найти их адреса можно на интерактивной карте по ссылке.



Узнать подробности и задать вопросы можно на горячей линии УВКБ ООН по номеру: 0 800 307 711 (с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00). Или обратиться с письмом по электронной почте: [email protected]