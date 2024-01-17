Внутрішні переселенці можуть подати заявку на грошову допомогу від ООН

Переселенці можуть отримати фінансову допомогу у розмірі 10 800 гривень від УВКБ ООН. Про це повідомило Мінреінтеграції з посиланням на Благодійний фонд «Право на захист».
Зазначається, що отримати допомогу можуть люди, які не отримували її раніше від міжнародних організацій, та мають дохід менш як 5 400 гривень на члена сім'ї. Зокрема ті, хто належить до вразливих категорій населення.
Подати заявку на грошову допомогу можуть сім'ї, які:
Для отримання допомоги необхідно надати такі документи:
Повідомляється, що подати заявку на таку допомогу можна у пунктах збору даних БФ «Право на захист». Знайти їх адреси можна на інтерактивній карті за посиланням.
Дізнатися подробиці та поставити запитання можна на гарячій лінії УВКБ ООН за номером: 0 800 307 711 (з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 18:00). Або звернутися з листом електронною поштою: [email protected]