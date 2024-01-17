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Внутрішні переселенці можуть подати заявку на грошову допомогу від ООН

17 січня 2024, 18:45

Внутрішні переселенці можуть подати заявку на грошову допомогу від ООН

Переселенці можуть отримати фінансову допомогу у розмірі 10 800 гривень від УВКБ ООН. Про це повідомило Мінреінтеграції з посиланням на Благодійний фонд «Право на захист».

Зазначається, що отримати допомогу можуть люди, які не отримували її раніше від міжнародних організацій, та мають дохід менш як 5 400 гривень на члена сім'ї. Зокрема ті, хто належить до вразливих категорій населення.

Подати заявку на грошову допомогу можуть сім'ї, які:

  • мають лише одного з батьків з одним або кількома дітьми молодше 18 років або з літніми людьми (від 55 років і старше);
  • очолюють одного самотнього або кілька самотніх людей похилого віку (від 55 років) або особа похилого віку з однією дитиною або декількома дітьми віком до 18 років;
  • мають членів сім'ї з інвалідністю чи хронічними захворюваннями;
  • опікуються дітьми без супроводу або дітьми, розлученими з батьками.

Для отримання допомоги необхідно надати такі документи:

  1. Документ, що засвідчує особу.
  2. Податковий номер (необхідний для виплати допомоги).
  3. Будь-які документи, що підтверджують належність до категорії уразливості.
  4. Свідоцтво про народження дітей (за наявності).
  5. Номер банківської картки для виплати допомоги.
  6. Особистий номер телефону.

Повідомляється, що подати заявку на таку допомогу можна у пунктах збору даних БФ «Право на захист». Знайти їх адреси можна на інтерактивній карті за посиланням.

Дізнатися подробиці та поставити запитання можна на гарячій лінії УВКБ ООН за номером: 0 800 307 711 (з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 18:00). Або звернутися з листом електронною поштою: [email protected]

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