Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В Германии депутаты проголосовали против передачи ракет Taurus Украине

17 января 2024, 20:44

В Германии депутаты проголосовали против передачи ракет Taurus Украине

Депутаты Бундестага не поддержали проект резолюции оппозиционной партии ХДС с призывом передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Об этом сообщило немецкое издание  Spiegel.

Отмечается, что инициативу ХДС отказались поддерживать в ходе поименного голосования — 485 голосов «против», 178 «за» и три воздержавшихся.

При этом, как пишет Spiegel, резолюцию не поддержали депутаты от немецких «Зеленых» и Свободной демократической партии, несмотря на их призывы о передаче Украине Taurus.

«К сожалению, нынешнее предложение фракции ХДС/ХСС направлено лишь на тактическое преимущество во внутриполитических дебатах в Федеративной Республике Германия», — утверждают «Зеленые».

Стоит заметить, что даже если немецкий парламент поддержит идею поставок ракет Taurus Украине, это еще не означает предоставление такой помощи. Для передачи вооружения необходимо решение немецкого правительства.

Украина уже с прошлого года запрашивает передачу ракет Taurus у Германии, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров. Такое вооружение необходимо для нанесения ударов по тыловым объектам россиян.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что продолжит оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную поддержку, выделив в этом году более семи миллиардов евро в виде военных товаров.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Украина Германия Бундестаг Ракеты taurus

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:58
После деоккупации на Харьковщине следователи обнаружили 28 пыточных — МВД
17:30
Родственники погибших под Соледаром британских волонтеров считают, что их казнили наемники «Вагнера» — Sky News
11:25
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
23:25
Донецк, Луганск и не только: Главные события 16 января
20:58
После извинений за «голую» вечеринку Дима Билан поехал с «гуманитаркой» в Донецк
14:51
Против ВСУ оккупанты начали применять дроны нового типа
11:40
В оккупированном Мариуполе приходит в упадок историческая достопримечательность
10:45
США хотят убедить Зеленского изменить стратегию войны в Украине — Bloomberg
09:58
В Севастополе становится все меньше кораблей Черноморского флота РФ
09:25
Оккупанты продвинулись в районе Донецка — ISW
23:23
Донецк, Луганск и не только: Главные события 15 января
22:04
«ДНР»: В Донецке ранен мужчина
17:47
В «ДНР» обещают наказать коммунальщиков, которые плохо убирают мусор — виновных уже нашли
11:54
Мощный взрыв прогремел в Киевском районе Донецка минувшей ночью
11:35
Силы сопротивления в Мелитополе взорвали оккупантов вместе с техникой — ГУР
11:15
В оккупированном Мариуполе сносят дома, где живут люди
10:22
Украина получит $300 млрд при продаже облигаций, обеспеченных исками к РФ — Reuters
09:34
В Харьковской области подорвался мирный житель, его состояние тяжелое
08:30
В Германии спрогнозировали войну России с НАТО — Bild
08:00
На Бахмутском направлении Россия увеличила количество военных — ISW
все новости
20:44
В Германии депутаты проголосовали против передачи ракет Taurus Украине
19:58
После деоккупации на Харьковщине следователи обнаружили 28 пыточных — МВД
19:29
Украинская ПВО сбила над Днепром российскую авиаракету Х-59
18:45
Внутренние переселенцы могут подать заявку на денежную помощь от ООН
17:30
Родственники погибших под Соледаром британских волонтеров считают, что их казнили наемники «Вагнера» — Sky News
17:21
Армия РФ ударила авиабомбой по селу под Харьковом: погибла пенсионерка и пострадали дети
16:56
В Авдеевке остается более 1100 человек, эвакуация населения продолжается
16:40
В Крыму слышны взрывы: местные сообщают о работе ПВО
16:30
Украина впервые успешно применила ночью «гибридную» ПВО проекта FrankenSAM — Камышин
15:58
У работников ТЦК нет права задерживать мужчин и проверять документы — Лубинец
15:12
Дания и Нидерланды оплатили и подготовили для ВСУ два танка Leopard-2
14:17
Россия ударила «Ониксами» по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам
13:37
На Марьинском направлении уничтожили танк российских оккупантов
13:26
Войска РФ утром атаковали Херсон: один человек погиб, еще один —  получил ранения
13:15
Оккупанты атаковали дроном-камикадзе машину с детьми
13:12
Энергетики вернули свет после обстрелов 7 тысяч семей Донецкой области
11:57
На востоке Германии забросали камнями здание с лозунгами за Украину
11:30
В Ростовской области горит полиэфирный завод
11:25
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
11:24
РФ ударила по Кураховской ТЭС: в городе нет отопления
все новости
ВИДЕО
Пожар на заводе в Ростовской области. Фото: кадр из видео В Ростовской области горит полиэфирный завод
17 января, 11:30
Неизвестные в РФ сожгли несколько релейных шкафов. Фото: кадр из видео В России снова горела железная дорога: неизвестные сожгли несколько релейных шкафов
17 января, 08:50
«Белые ангелы» эвакуировали из Авдеевки пять человек «Белые ангелы» эвакуировали из Авдеевки пять человек
16 января, 12:15
Один из исторических символов Мариуполя при оккупантах приходит в упадок. Фото: Википедия В оккупированном Мариуполе приходит в упадок историческая достопримечательность
16 января, 11:40
HIMARS уничтожил зенитно-ракетный комплекс «Оса» HIMARS уничтожил зенитно-ракетный комплекс «Оса»
16 января, 08:55
В Воронеже обломки беспилотника упали на дом. Скриншот видео В Воронеже ночью были взрывы, сообщают об атаке беспилотников
16 января, 08:00
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама