В Германии депутаты проголосовали против передачи ракет Taurus Украине

Депутаты Бундестага не поддержали проект резолюции оппозиционной партии ХДС с призывом передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel.

Отмечается, что инициативу ХДС отказались поддерживать в ходе поименного голосования — 485 голосов «против», 178 «за» и три воздержавшихся.

При этом, как пишет Spiegel, резолюцию не поддержали депутаты от немецких «Зеленых» и Свободной демократической партии, несмотря на их призывы о передаче Украине Taurus.

«К сожалению, нынешнее предложение фракции ХДС/ХСС направлено лишь на тактическое преимущество во внутриполитических дебатах в Федеративной Республике Германия», — утверждают «Зеленые».

Стоит заметить, что даже если немецкий парламент поддержит идею поставок ракет Taurus Украине, это еще не означает предоставление такой помощи. Для передачи вооружения необходимо решение немецкого правительства.

Украина уже с прошлого года запрашивает передачу ракет Taurus у Германии, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров. Такое вооружение необходимо для нанесения ударов по тыловым объектам россиян.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что продолжит оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную поддержку, выделив в этом году более семи миллиардов евро в виде военных товаров.