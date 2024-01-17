У Німеччині депутати проголосували проти передачі ракет Taurus Україні

Депутати Бундестагу не підтримали проект резолюції опозиційної партії ХДС із закликом передати Україні далекобійні ракети Taurus. Про це повідомило німецьке видання Spiegel.

Зазначається, що ініціативу ХДС відмовилися підтримувати під час поіменного голосування — 485 голосів «проти», 178 «за» та троє тих, хто утримався.

При цьому, як пише Spiegel, резолюцію не підтримали депутати від німецьких «Зелених» та Вільної демократичної партії, незважаючи на їхні заклики про передачу Україні Taurus.

«На жаль, нинішня пропозиція фракції ХДС/ХСС спрямована лише на тактичну перевагу у внутрішньополітичних дебатах у Федеративній Республіці Німеччина», — стверджують «Зелені».

Варто зауважити, що навіть якщо німецький парламент підтримає ідею постачання ракет Taurus Україні, це ще не означає надання такої допомоги. Для передачі озброєння потрібне рішення німецького уряду.

Україна вже з минулого року запитує про передачу ракет Taurus у Німеччині, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів. Таке озброєння необхідне для завдання ударів по тиловим об'єктах росіян.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що продовжить надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку, виділивши цього року понад сім мільярдів євро у вигляді військових товарів.