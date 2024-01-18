В Севастополе затонул сторожевой корабль типа «Тарантул»

Агенты сопротивления в Крыму «АТЕШ» в ходе разведки судов в Севастополе обнаружили потопленный пограничный сторожевой корабль проекта 205П «Тарантул».



«Находится он на пристани бухты "Графская" за следующими координатами: 44.615763, 33.587110», — говорится в сообщении.



«АТЕШ» предполагает, что он был подбит в ходе атаки морскими дронами на военные объекты оккупантов несколько недель назад.

Корабль проекта 205П «Тарантул». Фото: АТЕШ

Напомним, вооруженные силы Российской Федерации готовятся к обороне временно оккупированного Крыма.