Армия РФ готовится к обороне Крыма — АТЕШ

Вооруженные силы Российской Федерации готовятся к обороне временно оккупированного Крыма. Об этом сообщили в партизанском движении АТЕШ.

«Оккупанты готовятся к обороне Крыма!» — говорится в сообщении.

Украинское подполье отметило, что в течение месяца фиксирует системные усилия противника подготовиться к обороне полуострова. Речь идет о: создании огневых точек; сооружении новых фортификационных сооружений и укреплении старых; создании «теробороны»; усилении патрулей.

Партизаны отметили, что российские военные серьезно воспринимают возможность украинских военных подойти к полуострову, в частности ВСУ отделяет от цели всего 65 километров.

Ранее сообщалось, что россияне разместили в оккупированном Севастополе радиолокационную станцию «Небо-М». Подпольщики обнаружили ее.