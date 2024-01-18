У Севастополі затонув сторожовий корабель типу «Тарантул»

Агенти опору в Криму «АТЕШ» під час розвідки суден у Севастополі виявили потоплений прикордонний сторожовий корабель проєкту 205П «Тарантул».



«Знаходиться він на пристані бухти "Графська" за такими координатами: 44.615763, 33.587110», - йдеться в повідомленні.



«АТЕШ» припускає, що його підбили під час атаки морськими дронами на військові об'єкти окупантів кілька тижнів тому.

Корабель проєкту 205П "Тарантул". Фото: АТЕШ

Нагадаємо, збройні сили Російської Федерації готуються до оборони тимчасово окупованого Криму.