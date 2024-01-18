В результате обстрела Купянска погибли женщина, есть пострадавшие

Оккупанты атаковали Харьковщину. Фото: Олег Синегубов

Российская армия сегодня утром, 18 января, обстреляла Купянск Харьковской области. В результате атаки погибла женщина, также известно о двух пострадавших. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



«Оккупанты нанесли удар по городу Купянск, попали в многоквартирный жилой дом», — написал он.

По словам Синегубова, погибла 57-летняя женщина. Также ранения получили 57-летний и 61-летний мужчины.



Напомним, 17 января оккупанты ударили авиабомбой по селу Малый Бурлук Купянского района Харьковской области. В результате удара пострадали дети, также известно о гибели пенсионерки.