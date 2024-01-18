Внаслідок обстрілу Куп'янська загинули жінка, є постраждалі

Окупанти атакували Харківщину. Фото: Олег Синєгубов

Російська армія сьогодні вранці, 18 січня, обстріляла Куп'янськ Харківської області. Внаслідок атаки загинула жінка, також відомо про двох постраждалих. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Окупанти завдали удару по місту Куп'янськ, потрапили в багатоквартирний житловий будинок», — написав він.

За словами Синєгубова, загинула 57-річна жінка. Також поранення отримали 57-річний та 61-річний чоловіки.



Нагадаємо, 17 січня окупанти вдарили авіабомбою по селу Малий Бурлук Куп'янського району Харківської області. Внаслідок удару постраждали діти, також відомо про загибель пенсіонерки.