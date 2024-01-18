На украинско-польской границе пропустили 2550 грузовиков: вернулся привычный режим проезда

Украинско-польская граница. Фото: кадр из видео

Пункты пропуска на польско-украинской границе вернулись в привычный режим, пограничники за сутки оформили 2550 грузовиков. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.



«После разблокирования пунктов пропуска "Ягодин – Дорогуск", "Краковец – Корчова" и "Рава-Русская – Гребенное", проезд работает в привычном режиме», — говорится в сообщении.



Сотрудники государственной погранслужбы отметили, что получили вчера подтверждение о разблокировке границы от польских коллег в 16.00.



Украинские дальнобойщики, которые проехали пункт пропуска после отмены блокировки польскими забастовщиками, рассказали, что на границе провели четверо суток в «режиме ожидания».



Напомним, послы стран Балтии в Варшаве выразили польским властям свое недовольство тем, что польские водители грузовиков блокируют движение грузового автотранспорта на польско-украинской границе.