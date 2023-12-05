Послы стран Балтии выразили Польше демарш из-за блокады украинской границы

Послы стран Балтии в Варшаве выразили польским властям свое недовольство тем, что польские водители грузовиков блокируют движение грузового автотранспорта на польско-украинской границе, тем самым подрывая способность Украины продолжать войну с Россией. Об этом сообщает ERR.ee.



В Министерстве иностранных дел Эстонии подтвердили, что этот вопрос неоднократно поднимался в отношениях с Польшей.



«В Варшаве состоялась встреча/демарш трех послов стран Балтии в Министерстве инфраструктуры Польши», — сказала пресс-секретарь МИД Эстонии Брита Кикас в ответ на вопрос ERR об отношении Эстонии к блокаде границы.



В дипломатии демарш означает обращение одного правительства к другому правительству с целью привлечь внимание к чему-либо, часто с предложениями принять конкретные меры.



«Мы уважаем право водителей грузовиков митинговать. Но, к сожалению, это привело к сложной ситуации, которая создает проблемы для других перевозчиков и дополнительные трудности для украинской экономики. Со своей стороны, мы поднимаем этот вопрос с Польшей и надеемся, что решение будет найдено в ближайшее время в сотрудничестве между Польшей, Украиной и Европейской комиссией», — добавила Кикас.



По ее словам, Эстония продолжит свои усилия по поиску решения с новым польским правительством.