На українсько-польському кордоні пропустили 2550 вантажівок: повернувся звичний режим проїзду

Українсько-польський кордон. Фото: кадр із відео

Пункти пропуску на польсько-українському кордоні повернулися у звичний режим, прикордонники за добу оформили 2550 вантажівок. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.



«Після розблокування пунктів пропуску "Ягодин – Дорогуськ", "Краківець – Корчова" та "Рава-Руська – Гребенне", проїзд працює у звичному режимі», — йдеться у повідомленні.



Співробітники державної прикордонної служби зазначили, що отримали вчора підтвердження про розблокування кордону від польських колег о 16.00.



Українські далекобійники, які проїхали пункт пропуску після скасування блокування польськими страйкарями, розповіли, що на кордоні провели чотири доби у «режимі очікування».



Нагадаємо, посли країн Балтії у Варшаві висловили польській владі своє невдоволення тим, що польські водії вантажівок блокують рух вантажного автотранспорту на польсько-українському кордоні.