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Оккупанты за сутки обстреляли 11 населенных пунктов Донетчины: повреждены дома, больница, школа и ЛЭП

18 января 2024, 11:20

Оккупанты за сутки обстреляли 11 населенных пунктов Донетчины: повреждены дома, больница, школа и ЛЭП

Оккупанты атаковали Донетчину. Фото: полиция Оккупанты атаковали Донетчину. Фото: полиция

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 19 ударов по Донецкой области. В результате атаки есть повреждения, информация о пострадавших не поступала. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

«Враг атаковал 11 населенных пунктов: города Авдеевка, Курахово, Торецк, поселок Гродовка, села Бердичи, Николайполья, Новобахмутовка, Новоселовка Первая, Предтечино, Рай-Александровка, Семеновка. Армия РФ била с ОТРК «Искандер-М», ЗРК С-300, РСЗО «Ураган», артиллерии», — говорится в сообщении.



Отметим, что из-за ударов россиян повреждены 18 гражданских объектов — 11 жилых домов, больница, школа, хозяйственная постройка, автомобиль, критическая инфраструктура.



По уточненной информации, в Авдеевке повреждены частный дом и больница.



Также оккупанты накрыли огнем Рай-Александровку — повредили 9 частных домов, школу, газопровод и линию электропередач, а в результате удара по Торецку поврежден многоквартирный дом.

Напомним,  17 января оккупанты ударили авиабомбой по селу Малый Бурлук Купянского района Харьковской области. В результате удара пострадали дети, также известно о гибели пенсионерки. 

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