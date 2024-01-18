Окупанти за добу обстріляли 11 населених пунктів Донеччини: пошкоджено будинки, лікарню, школу та ЛЕП

Окупанти атакували Донеччину. Фото: поліція

Минулої доби окупанти завдали 19 ударів по Донецькій області. Внаслідок атаки є пошкодження, інформація про постраждалих не надходила. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Ворог атакував 11 населених пунктів: міста Авдіївка, Курахове, Торецьк, селище Гродівка, села Бердичі, Миколайпілля, Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Предтечине, Рай-Олександрівка, Семенівка. Армія рф била з ОТРК «Іскандер-М», ЗРК С-300, РСЗВ «Ураган», артилерії», — йдеться у повідомленні.





Зазначимо, що через удари росіян пошкоджено 18 цивільних об'єктів — 11 житлових будинків, лікарню, школу, господарську споруду, автомобіль, критичну інфраструктуру.





За уточненою інформацією, в Авдіївці пошкоджено приватний будинок та лікарню.





Також окупанти накрили вогнем Рай-Олександрівку — пошкодили 9 приватних будинків, школу, газопровід та лінію електропередач, а внаслідок удару по Торецьку пошкоджено багатоквартирний будинок.



Нагадаємо, 17 січня окупанти вдарили авіабомбою по селу Малий Бурлук Куп'янського району Харківської області. Внаслідок удару постраждали діти, також відомо про загибель пенсіонерки.