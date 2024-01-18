Московский аэропорт «Внуково» приостановил работу из-за угрозы атаки

Сегодня днем, 18 января, в московском аэропорту Внуково объявили план «Ковер», из-за которого был запрещен прием самолетов и их вылет. Об этом передает Baza.



Отмечается, что вылет самолетов задерживается до 12:30.





Прокремлевское агентство ТАСС со ссылкой на авиационные службы сообщило, что по состоянию на 12:31 (московское время) аэропорт Внуково в Москве возобновил работу после кратковременной приостановки.



План «Ковер» — это означает требование немедленной посадки или выведения из района всех судов, находящихся в воздухе, кроме военных и спасательных. Вводится он только в исключительных случаях.



Напомним, в России сообщили об атаке дронов сегодня, 18 января. В частности, якобы беспилотник упал на территорию предприятия в Ленинградской области, а в Белгородской области — есть жертва.