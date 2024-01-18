Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Московський аеропорт «Внуково» призупинив роботу через загрозу атаки

Оновлено
18 січня 2024, 11:59

Московський аеропорт «Внуково» призупинив роботу через загрозу атаки

Сьогодні вдень, 18 січня, у московському аеропорту Внуково оголосили план «Килим», через який було заборонено прийом літаків та їх виліт. Про це повідомляє Baza.

Зазначається, що виліт літаків затримується до 12:30.



Прокремлівська агенція ТАСС із посиланням на авіаційні служби повідомила, що станом на 12:31 (московський час) аеропорт Внуково в Москві відновив роботу після короткочасної зупинки.

План «Килим» — це означає вимогу негайної посадки чи виведення з цього району всіх суден, що у повітрі, крім військових і рятувальних. Вводиться він лише у виняткових випадках.

Нагадаємо, в Росії повідомили про атаку дронів сьогодні, 18 січня. Зокрема, нібито безпілотник упав на територію підприємства у Ленінградській області, а у Білгородській області є жертва.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Росія Москва
Події
план килим

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:23
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 17 січня
21:39
У «ЛНР» вимагають вилучити книги українською мовою з бібліотек шкіл та вишів
19:58
Після деокупації на Харківщині слідчі виявили 28 катівень — МВС
17:30
Родичі загиблих під Соледаром британських волонтерів вважають, що їх стратили найманці «Вагнера» — Sky News
11:25
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:25
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 16 січня
20:58
Після вибачень за «голу» вечірку Діма Білан поїхав із «гуманітаркою» до Донецька
14:51
Проти ЗСУ окупанти почали застосовувати дрони нового типу
11:40
В окупованому Маріуполі занепадає історична пам'ятка
10:45
США хочуть переконати Зеленського змінити стратегію війни в Україні — Bloomberg
09:58
У Севастополі дедалі менше кораблів Чорноморського флоту РФ
09:25
Окупанти просунулися в районі Донецька — ISW
23:23
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 15 січня
22:04
«ДНР»: В Донецьку поранено чоловіка
17:47
У «ДНР» обіцяють покарати комунальників, які погано прибирають сміття — винних уже знайшли
11:54
Потужний вибух пролунав у Київському районі Донецька минулої ночі
11:35
Сили опору у Мелітополі підірвали окупантів разом із технікою — ГУР
11:15
В окупованому Маріуполі зносять будинки, де мешкають люди
10:22
Україна отримає $300 млрд під час продажу облігацій, забезпечених позовами до РФ — Reuters
09:34
У Харківській області підірвався мирний житель, його стан тяжкий
усі новини
11:59
Московський аеропорт «Внуково» призупинив роботу через загрозу атаки
11:45
Росіяни атакували житлові райони Херсона артилерією та безпілотниками
11:33
Окупанти за добу обстріляли 11 населених пунктів Донеччини: пошкоджено будинки, лікарню, школу та ЛЕП
11:17
Внаслідок обстрілу Куп'янська загинули жінка, є постраждалі
10:54
На українсько-польському кордоні пропустили 2550 вантажівок: повернувся звичний режим проїзду
09:55
У Севастополі затонув сторожовий корабель типу «Тарантул»
09:37
Франція виготовить для України 78 САУ Caesar
09:26
У РФ заявляють про атаку безпілотників: є «приліт» на територію підприємства та жертва
08:34
На Дніпропетровщині уламки «шахедів» впали на території ферми, спалахнула пожежа
08:30
Росіяни атакували Україну безпілотниками та ракетами: сили ППО збили 22 цілі
23:23
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 17 січня
22:55
У Давосі закликали посилити захист економіки України
22:17
Росія значно модернізувала крилату ракету Х-101 — ГУР
21:39
У «ЛНР» вимагають вилучити книги українською мовою з бібліотек шкіл та вишів
20:44
У Німеччині депутати проголосували проти передачі ракет Taurus Україні
19:58
Після деокупації на Харківщині слідчі виявили 28 катівень — МВС
19:29
Українська ППО збила над Дніпром російську авіаракету Х-59
18:45
Внутрішні переселенці можуть подати заявку на грошову допомогу від ООН
17:30
Родичі загиблих під Соледаром британських волонтерів вважають, що їх стратили найманці «Вагнера» — Sky News
17:21
Армія РФ вдарила авіабомбою по селу під Харковом: загинула пенсіонерка та постраждали діти
усі новини
ВІДЕО
Атака РФ на Херсон. Фото: кадр із відео Росіяни атакували житлові райони Херсона артилерією та безпілотниками
18 січня, 11:45
Українсько-польський кордон. Фото: кадр із відео На українсько-польському кордоні пропустили 2550 вантажівок: повернувся звичний режим проїзду
18 січня, 10:54
Пожежа на заводі у Ростовській області. Фото: кадр із відео У Ростовській області горить поліефірний завод
17 січня, 11:30
Невідомі у Росії спалили кілька релейних шаф. Фото: кадр із відео У Росії знову горіла залізниця: невідомі спалили кілька релейних шаф
17 січня, 08:50
«Білі янголи» евакуювали з Авдіївки п'ятьох людей «Білі янголи» евакуювали з Авдіївки п'ятьох людей
16 січня, 12:15
Один з історичних символів Маріуполя за окупантів занепадає. Фото: Вікіпедія В окупованому Маріуполі занепадає історична пам'ятка
16 січня, 11:40
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама