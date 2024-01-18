Московський аеропорт «Внуково» призупинив роботу через загрозу атаки

Сьогодні вдень, 18 січня, у московському аеропорту Внуково оголосили план «Килим», через який було заборонено прийом літаків та їх виліт. Про це повідомляє Baza.



Зазначається, що виліт літаків затримується до 12:30.





Прокремлівська агенція ТАСС із посиланням на авіаційні служби повідомила, що станом на 12:31 (московський час) аеропорт Внуково в Москві відновив роботу після короткочасної зупинки.



План «Килим» — це означає вимогу негайної посадки чи виведення з цього району всіх суден, що у повітрі, крім військових і рятувальних. Вводиться він лише у виняткових випадках.



Нагадаємо, в Росії повідомили про атаку дронів сьогодні, 18 січня. Зокрема, нібито безпілотник упав на територію підприємства у Ленінградській області, а у Білгородській області є жертва.