Атаковавший нефтебазу в Санкт-Петербурге дрон был украинского производства — Камышин

Нефтебазу в Санкт-Петербурге поразил дрон украинского производства, он пролетел 1250 км. Об этом сегодня в Давосе заявил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин.

«Мы способны делать все: от маленьких FPV-дронов за 350 долларов до того, что сегодня ночью долетел до Санкт-Петербурга. Эта штука пролетела 1250 км и попала в цель», — сказал министр.

Камышин добавил, что в этом году украинцы и союзники увидят больше таких событий, как ночной удар по нефтебазе в Петербурге.

Напомним, сегодня утром в российском Минобороны заявили, что ПВО перехватила один беспилотник над территорией Ленинградской области и еще один уничтожили над Московской областью.

Позже в Главном управлении разведки Украины подтвердили, что атака была направлена на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге, который россияне использовали в обход санкций.