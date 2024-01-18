Дрон, що атакував нафтобазу в Санкт-Петербурзі, був українського виробництва — Камишин

Нафтобазу в Санкт-Петербурзі вразив дрон українського виробництва, він пролетів 1250 км. Про це сьогодні у Давосі заявив міністр зі стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин.

«Ми здатні робити все: від маленьких FPV-дронів за 350 доларів до того, що сьогодні вночі долетів до Санкт-Петербурга. Ця штука пролетіла 1250 км і влучила в ціль», — сказав міністр.

Камишин додав, що цього року українці та союзники побачать більше таких подій, як нічний удар по нафтобазі у Петербурзі.

Нагадаємо, сьогодні вранці у російському Міноборони заявили, що ППО перехопила один безпілотник над територією Ленінградської області та ще один знищили над Московською областю.

Пізніше у Головному управлінні розвідки України підтвердили, що атака була спрямована на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі, який росіяни використовували в обхід санкцій.