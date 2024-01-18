Шойгу провел инспекцию боевых ракет на российском заводе: ему не понравилась их дальность

Сергей Шойгу потребовал увеличивать дальность изготовляемых на российском заводе боевых ракет. Фото: Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» имени А. Я. Березняка. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Генеральный директор оборонного предприятия Сергей Богатиков доложил Шойгу, что дальность одного из изделий составляет 250 км.

В свою очередь Шойгу приказал ему увеличить «дальность до 300 и более километров».

«У нас каждый день идет расход ракет. Поэтому на производстве должно быть все организовано. Надо теперь сделать так, чтобы таких ракет было достаточно», – сказал Сергей Шойгу.

Кроме того, гендиректор завода «Радуга» Сергей Богатиков доложил Шойгу, что предприятие полностью выполнило гособоронзаказ за 2023 год, а с 24 февраля 2022 года объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличены по некоторым показателям в восемь раз.

Ранее сообщалось, что Россия значительно усовершенствовала крылатую ракету Х-101.