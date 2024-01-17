Россия значительно модернизировала крылатую ракету Х-101 — ГУР

Российские войска меняют крылатую ракету Х-101. Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, как изменился российский боеприпас во время своего выступления на проекте Diciding your tomorrow Фонда Виктора Пинчука на форуме в Давосе, передает «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что Россия быстро учится и постоянно дорабатывает собственный ракетный арсенал. В частности крылатая ракета Х-101 образца 2022 года и последние версии — это два разных боеприпаса.

«Это ракета уже с активной системой радиоэлектронной борьбы, с активной защитой от выбросов тепловых ловушек и т.д.», — заявил Скибицкий.

Также офицер разведки отмечает, что Украине нужно развивать собственный оборонно-промышленный комплекс и средства ПВО. Кроме этого надо заниматься защитой объектов ОПК, чтобы он давал продукцию.

Напомним, в Воздушных силах сообщили, что Украина успешно применила гибридный зенитно-ракетный комплекс в рамках проекта FrankenSAM. Российский «Шахед» сбили на расстоянии 9 километров.