Шойгу провів інспекцію бойових ракет на російському заводі: йому не сподобалася їхня дальність

Сергій Шойгу зажадав збільшити дальність бойових ракет, що виготовляються на російському заводі. Фото: Міноборони РФ

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідав Державне машинобудівне конструкторське бюро «Райдуга» імені А. Я. Березняка. Про це повідомило Міноборони РФ.

Генеральний директор оборонного підприємства Сергій Богатиков доповів Шойгу, що дальність одного із виробів становить 250 км.

У свою чергу, Шойгу наказав йому збільшити «дальність до 300 і більше кілометрів».

«У нас щодня йде витрата ракет. Тому на виробництві має бути все організовано. Потрібно тепер зробити так, щоб таких ракет було достатньо», – сказав Сергій Шойгу.

Крім того, гендиректор заводу «Райдуга» доповів Шойгу, що підприємство повністю виконало держоборонзамовлення за 2023 рік, а з 24 лютого 2022 року обсяги випуску високоточних засобів ураження збільшено за деякими показниками у вісім разів.

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