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Армия РФ за сутки потеряла более 100 единиц военной техники

19 января 2024, 08:25

Армия РФ за сутки потеряла более 100 единиц военной техники

Армия России потеряла более 116 единиц военной техники, а также 920 человек за сутки. О потерях противника доложили в Генеральном штабе ВСУ.

«Общие боевые потери противника ориентировочно составили личного состава 920 человек, танков 20 единиц, боевых бронированных машин 35 единиц, артиллерийских систем 19 единиц», — заявили в военном ведомстве.

Кроме того, была уничтожена одна система ПВО, 37 единиц автомобильной техники и автоцистерн и четыре единицы специальной техники. 

За последние дни под Авдеевкой также произошли два схожих столкновения бронетехники, когда украинские БМП Bradley («Брэдли») разбили российскую технику, включая новые танки оккупантов.

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