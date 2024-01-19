Армия РФ за сутки потеряла более 100 единиц военной техники

Армия России потеряла более 116 единиц военной техники, а также 920 человек за сутки. О потерях противника доложили в Генеральном штабе ВСУ.



«Общие боевые потери противника ориентировочно составили личного состава 920 человек, танков 20 единиц, боевых бронированных машин 35 единиц, артиллерийских систем 19 единиц», — заявили в военном ведомстве.



Кроме того, была уничтожена одна система ПВО, 37 единиц автомобильной техники и автоцистерн и четыре единицы специальной техники.



За последние дни под Авдеевкой также произошли два схожих столкновения бронетехники, когда украинские БМП Bradley («Брэдли») разбили российскую технику, включая новые танки оккупантов.