Как сообщает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке, за последние дни под Авдеевкой произошли два схожих столкновения бронетехники, когда украинские БМП Bradley («Брэдли») разбили российскую технику, включая новые танки оккупантов.



В обоих случаях американские БМП Bradley («Брэдли»), которым уже почти 30 лет, разгромили новые российские машины.



В выходные под селом Степовое к северо-западу от Авдеевки 47-я механизированная бригада ВСУ остановила новейший российский танк Т-90М «Прорыв».

There are three things you can watch forever. Like this Ukrainian M2 Bradley IFV obliterating a «no-analogue» russian T-90M tank.



