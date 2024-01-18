Американские БМП «Брэдли» выиграли дуэли с российской техникой — аналитик BILD

Брэдли разбивает российские танки. Фото: кадр из видео

Как сообщает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке, за последние дни под Авдеевкой произошли два схожих столкновения бронетехники, когда украинские БМП Bradley («Брэдли») разбили российскую технику, включая новые танки оккупантов.



В обоих случаях американские БМП Bradley («Брэдли»), которым уже почти 30 лет, разгромили новые российские машины.



В выходные под селом Степовое к северо-западу от Авдеевки 47-я механизированная бригада ВСУ остановила новейший российский танк Т-90М «Прорыв».

There are three things you can watch forever. Like this Ukrainian M2 Bradley IFV obliterating a «no-analogue» russian T-90M tank.



: 47th Mechanized Brigade pic.twitter.com/4NwvEryE3Y — Defense of Ukraine (@DefenceU) January 18, 2024



«У него пушка калибра 125 мм, у "Брэдли" — 25 мм. Однако два БМП смогли точно поразить танк, после чего его уничтожил беспилотник. Американские машины не получили повреждений», — анализирует противостояние Рёпке.



Позже под тем же Степовым бойцы 109-й отдельной бригады теробороны ВСУ встретили три российских БМП-2. Им на помощь пришли три «Брэдли», предположительно той же 47-й бригады.

Коли мехвод БМП Bradley до цього 10 років в танчики катав.

Розібрав підорський т-90 pic.twitter.com/sKWfhLlLf7 — Денис Днепр (@dendnepro) January 18, 2024



Украинцы уничтожили в ближнем бою все три машины ВС РФ. Как пишет Рёпке, это показывает важность поставок Украине западного оружия и то, «насколько западная техника превосходит российские аналоги в бою один на один».



Напомним, Республиканцы в Конгрессе сознательно или по недомыслию в угоду Кремля задерживают жизненно важную помощь Украине на 61 миллиард долларов.