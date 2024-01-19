Армія РФ за добу втратила понад 100 одиниць військової техніки

Армія Росії втратила понад 116 одиниць військової техніки, а також 920 осіб за добу. Про втрати противника доповіли у Генеральному штабі ЗСУ.



«Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали особового складу 920 осіб, танків 20 одиниць, бойових броньованих машин 35 одиниць, артилерійських систем 19 одиниць», - заявили у військовому відомстві.



Крім того, було знищено одну систему ППО, 37 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і чотири одиниці спеціальної техніки.



За останні дні під Авдіївкою також сталися два схожі зіткнення бронетехніки, коли українські БМП Bradley («Бредлі») розбили російську техніку, включаючи нові танки окупантів.