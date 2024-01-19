В Брянской области беспилотник атаковал нефтебазу «Роснефти»

Горит нефтебаза в Брянской области. Фото: соцсети

В Брянской области сегодня утром, 19 января, была очередная атака дронов. Якобы силы ПВО сбили один беспилотник. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.



«Около 06:40 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области.



Обновлено. Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в своем Telegram-канале, что беспилотник атаковал нефтебазу. По его словам, дрон уничтожили средствами радиоэлектронной борьбы, однако при уничтожении он успел произвести сброс боеприпаса на нефтебазу.



По предварительной информации, пострадавших нет. Имеется возгорание резервуаров в обваловании.



В сети местные жители публикуют видео пожара — над нефтебазой виднеется столб черного дыма.



Клинцовская нефтебаза принадлежит подконтрольному «Роснефти» «Брянскнефтепродукту». Она находится в городе Клинцы, расположенном в 50 км от границы с Украиной.



Напомним, в России сообщили об атаке дронов 18 января. В частности, якобы беспилотник упал на территорию предприятия в Ленинградской области, а в Белгородской области — есть жертва.