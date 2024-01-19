У Брянській області безпілотник атакував нафтобазу «Роснафти»

Горить нафтобаза у Брянській області. Фото: соцмережі

У Брянській області сьогодні вранці, 19 січня, була чергова атака дронів. Нібито сили ППО збили один безпілотник. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони РФ.



«Близько 06:40 припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Брянської області.



Оновлено. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз написав у своєму Telegram-каналі, що безпілотник атакував нафтобазу. За його словами, дрон знищили засобами радіоелектронної боротьби, проте при знищенні він встиг скинути боєприпас на нафтобазу.



За попередньою інформацією, постраждалих немає. Є спалах резервуарів в обвалуванні.



У мережі місцеві жителі публікують відео пожежі — над нафтобазою видніється стовп чорного диму.



Клінцовська нафтобаза належить підконтрольному «Роснафті» «Брянськнафтопродукту». Вона знаходиться в місті Клинці, розташованому за 50 км від кордону з Україною.



Нагадаємо, в Росії повідомили про атаку дронів 18 січня. Зокрема, нібито безпілотник упав на територію підприємства у Ленінградській області, а у Білгородській області є жертва.