Незаконно завладевшего землями Киевской ГЭС главу инвесткомпании задержали при попытке выехать в Польшу

Топ-бизнесмена подозревают в завладении 7 га земли возле Киевской ГЭС. Фото: Генпрокуратура

Учредитель инвестиционной компании, которого подозревают в создании преступной организации и завладении 7 га земли возле Киевской ГЭС, задержан при попытке покинуть территорию Украины в направлении Республики Польша, через пункт пропуска «Шегини».



Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора. По данным следствия, основатель инвестиционной компании, его брат и другие участники преступной организации с использованием коррупционных связей в государственных органах незаконно завладели землями водного фонда, где находятся гидротехнические сооружения Киевской ГЭС.



Речь идет о земельном участке в Вышгородском районе площадью более 7 га стоимостью более 20 млн. грн. В течение 2020-2021 годов участники преступной организации подыскивали лиц, за вознаграждение подписывали документы по выделению земельных участков в частную собственность.

Бизнесмен пытался покинуть Украину. Фото: Генпрокуратура

В дальнейшем эти земли путём продажи передавались участникам преступной организации. Те, в свою очередь, переоформляли их на представителей застройщиков элитной недвижимости, по чьим заказам и финансированию совершались незаконные действия.



«В незаконной схеме также участвовали отдельные должностные лица органов Госгеокадастра. Учредитель инвестиционной компании задержан при попытке покинуть территорию Украины в направлении Республики Польша, через пункт пропуска "Шегини"», — отметили в прокуратуре.



Напомним, в ноябре 2023 года восьми участникам было сообщено о подозрении в незаконном завладении землями Киевской ГЭС. Шесть из них находятся под стражей.