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Голову інвесткомпанії, який незаконно заволодів землями Київської ГЕС, затримали при спробі виїхати до Польщі

19 січня 2024, 08:56

Голову інвесткомпанії, який незаконно заволодів землями Київської ГЕС, затримали при спробі виїхати до Польщі

Топ-бізнесмена підозрюють у заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС. Фото: Генпрокуратура Топ-бізнесмена підозрюють у заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС. Фото: Генпрокуратура

Засновника інвестиційної компанії, якого підозрюють у створенні злочинної організації та заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС, затримано під час спроби залишити територію України у напрямку Республіки Польща через пункт пропуску «Шегині».

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора. За даними слідства, засновник інвестиційної компанії, його брат та інші учасники злочинної організації з використанням корупційних зв'язків у державних органах незаконно заволоділи землями водного фонду, де знаходяться гідротехнічні споруди Київської ГЕС.

Йдеться про земельну ділянку у Вишгородському районі площею понад 7 га вартістю понад 20 млн грн. Протягом 2020-2021 років учасники злочинної організації підшукували осіб, які за винагороду підписували документи щодо виділення земельних ділянок у приватну власність.

Бізнесмен намагався залишити Україну. Фото: Генпрокуратура

Надалі ці землі шляхом продажу передавалися учасникам злочинної організації. Ті, своєю чергою, переоформляли їх на представників забудовників елітної нерухомості, на чиї замовлення та фінансування відбувалися незаконні дії.

«У незаконній схемі також брали участь окремі посадові особи органів Держгеокадастру. Засновника інвестиційної компанії затримано під час спроби залишити територію України у напрямку Республіки Польща, через пункт пропуску "Шегині"», — зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року восьми учасникам було повідомлено про підозру у незаконному заволодінні землями Київської ГЕС. Шість із них перебувають під вартою.

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