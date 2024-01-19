Оккупанты в очередной раз обстреляли Мирноград: детали

Мирноград в очередной раз подвергся обстрелу. Фото: Мирноградская ГВА

Российские оккупанты за минувшие сутки, 18 января, атаковали Мирноград Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Мирноградской городской военной администрации.



«Прошедшие сутки прошли беспокойно, в очередной раз Мирноград подвергся обстрелам», — говорится в сообщении.



По уточненной информации, ни погибших, ни пострадавших в результате атаки не обнаружено.



В ведомстве отметили, что вся критически принципиальная инфраструктура, медицинские учреждения работают.



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В полиции отметили, что в 3:00 россияне ударили ракетой по Мирнограду. Повреждены 10 гражданских объектов – 7 многоквартирных домов, админздание, магазин, ЛЭП.



Напомним, спасатели группы «ФЕНИКС» эвакуировали двух человек и их домашнего питомца из Авдеевки. Известно, что город ежедневно обстреливают российские оккупанты.