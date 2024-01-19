Из Авдеевки эвакуировали еще двух местных жителей с собакой

Эвакуация гражданских из Авдеевки. Фото: кадр из видео

Спасатели группы «ФЕНИКС» эвакуировали двух человек и их домашнего питомца из Авдеевки, информирует пресс-служба ГСЧС Украины.



«Вчера полицейские вывезли из Авдеевки двух жителей и собаку. В Очеретино их уже ждала эвакуационная группа "ФЕНИКС", которая транспортировала их до более безопасного места», — сообщили в ГСЧС.



Спасатели перевезли из прифронтового города двух жителей Авдеевки вместе с вещами и доставили их в Покровск, который расположен в 55 км от постоянно обстреливаемого россиянами населенного пункта.



Ранее сообщалось, что на геолоцированных кадрах, появившихся 28 декабря, видно незначительное продвижение ВС РФ в районе Авдеевского коксохимического завода.



Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 19 ударов по Донецкой области, включая Авдеевку.