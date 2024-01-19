Окупанти вкотре обстріляли Мирноград: деталі

Мирноград вкотре зазнав обстрілу. Фото: Мирноградська МВА

Російські окупанти минулої доби, 18 січня, атакували Мирноград Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Мирноградської міської військової адміністрації.



«Минулої доби минули неспокійно, в черговий раз Мирноград зазнав обстрілів», — йдеться в повідомленні.



За уточненою інформацією, ні загиблих, ні постраждалих внаслідок атаки не виявлено.



У відомстві наголосили, що вся критично принципова інфраструктура, медичні установи працюють.



Нагадаємо, рятувальники групи «Фенікс» евакуювали двох людей та їх домашнього вихованця з Авдіївки. Відомо, що місто щодня обстрілюють російські окупанти.