Окупанти вкотре обстріляли Мирноград: деталі

Російські окупанти минулої доби, 18 січня, атакували Мирноград Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Мирноградської міської військової адміністрації.
«Минулої доби минули неспокійно, в черговий раз Мирноград зазнав обстрілів», — йдеться в повідомленні.
За уточненою інформацією, ні загиблих, ні постраждалих внаслідок атаки не виявлено.
У відомстві наголосили, що вся критично принципова інфраструктура, медичні установи працюють.
Нагадаємо, рятувальники групи «Фенікс» евакуювали двох людей та їх домашнього вихованця з Авдіївки. Відомо, що місто щодня обстрілюють російські окупанти.