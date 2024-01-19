В Херсоне в результате российского обстрела погибла женщина, ранен подросток

Вследствие обстрела российскими оккупационными войсками в Херсоне в собственной квартире погибла женщина, осколочные ранения получил 16-летний подросток. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

«Россияне ударили по жилым домам в Днепровском районе Херсона. Из-за обстрела в собственной квартире погибла 60-летняя женщина», — написал Прокудин в телеграм-канале в пятницу.

«Также осколочные ранения получил 16-летний подросток. Его госпитализировали в больницу для оказания медпомощи», — добавил он.

Ранее сообщалось, что вечером 17 января армия России несколько раз обстреляла Херсонскую городскую территориальную громаду, в сам Херсон также залетели «шахеды».