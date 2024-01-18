Россияне атаковали жилые районы Херсона артиллерией и беспилотниками

Атака РФ на Херсон. Фото: кадр из видео

Армия России вчера вечером несколько раз обстреляла Херсонскую городскую территориальную общину, в сам Херсон также залетели «шахеды». Об этом написал в Facebook начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.



«Хорошо, что попадали на дорогу, но дома рядом сильно повредило», — отметил Мрочко.



В районе Херсона силам противовоздушной обороны удалось сбить один «шахед». К сожалению, противник сумел попасть по жилым кварталам Херсона, где повреждены многоэтажки, ранена женщина.



Также «прилет» зафиксирован по агропредприятию в Бериславской общине Херсонской области, где обошлось без пострадавших.



Напомним, российские оккупанты обстреляли Украину с помощью 33 ударных дронов-камикадзе и двух ракет сегодня, 18 января.