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У Херсоні внаслідок російського обстрілу загинула жінка, поранений підліток

19 січня 2024, 17:30

У Херсоні внаслідок російського обстрілу загинула жінка, поранений підліток

Внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами у Херсоні у власній квартирі загинула жінка, осколкові поранення отримав 16-річний підліток. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Росіяни вдарили по житлових будинках у Дніпровському районі Херсона. Через обстріл у власній квартирі загинула 60-річна жінка», — написав Прокудін у телеграм-каналі у п'ятницю.

«Також уламкові поранення отримав 16-річний підліток. Його госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги», — додав він.

Раніше повідомлялося, що ввечері 17 січня армія Росії кілька разів обстріляла Херсонську міську територіальну громаду, до Херсона також залетіли «шахеди».

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