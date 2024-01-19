У Херсоні внаслідок російського обстрілу загинула жінка, поранений підліток

Внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами у Херсоні у власній квартирі загинула жінка, осколкові поранення отримав 16-річний підліток. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Росіяни вдарили по житлових будинках у Дніпровському районі Херсона. Через обстріл у власній квартирі загинула 60-річна жінка», — написав Прокудін у телеграм-каналі у п'ятницю.

«Також уламкові поранення отримав 16-річний підліток. Його госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги», — додав він.

Раніше повідомлялося, що ввечері 17 січня армія Росії кілька разів обстріляла Херсонську міську територіальну громаду, до Херсона також залетіли «шахеди».