Из Торецка эвакуировали семью с тремя детьми. Фото: кадр с видео

«Белые ангелы» эвакуировали из Торецка Донецкой области семью с тремя детьми, среди них — новорожденный ребенок. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Благодаря помощи волонтеров и полицейских из эвакуационной группы «Белые ангелы» семья была сначала эвакуирована в Константиновку, затем в Покровск. Сейчас они направляются поездом на Житомирщину», — написал он.



По его словам, семья получила «бэби-бокс», денежную и гуманитарную помощь.



Кроме того, «Белые ангелы» устроили детям сюрприз — в поезде подарили мягкие игрушки, которые прислали жители других регионов и дружественных стран.



Напомним, команда полицейских «Белые ангелы» продолжают вывозить граждан из Донецкой области. В частности, из Красногоровки недавно был эвакуирован мужчина с оторванной конечностью.